Mulher de Christian Figueiredo se destaca em competição de fisiculturismo

Zoo, mulher do influenciador Christian Figueiredo, fez sua estreia no mundo do fisiculturismo neste sábado (15).

O que aconteceu

A cantora e influenciadora participou do Muscle Contest International. O evento acontece em Campinas, São Paulo, e é um dos mais importantes do fisiculturismo brasileiro.

A estreia de Zoo foi na categoria Bikini. Ela conseguiu ficar em segundo lugar na Bikini Open, em quinto na Bikini Estreantes e também em quinto na Bikini Novice.

Em seu perfil no Instagram, Zoo contou que passou as últimas 8 semanas em uma dieta restrita. Ela teve que pesar "cada grão de comida" durante o período.

Para comemorar os títulos, ela resolveu fazer uma refeição livre da dieta. "Na dúvida, pedi de tudo um pouco que eu queria comer", brincou.

O próximo destino de Zoo já está definido. A influencer revelou que vai competir no Arnold South America, que acontece no primeiro fim de semana de abril, em São Paulo