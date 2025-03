Marina Ruy Barbosa ironiza consultora de etiqueta após polêmica: 'Não toca'

Marina Ruy Barbosa, 29, ironizou a crítica que recebeu da consultora de etiqueta, Cintia Chagas, 41, em uma publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz compartilhou uma sequência de fotos em seu perfil no Instagram. Nas imagens, aparece com um vestido curto, com uma amarração no pescoço. A foto fez sucesso entre os seguidores, mas muitos aproveitaram para falar sobre a polêmica envolvendo Marina e Cintia.

Uma seguidora escreveu: "Marina, posso tocar em você?". Em resposta, a atriz ironizou a crítica que recebeu de Cíntia. "Não toca, é arte". O look de Marina, feito pela grife parisiense Ludovic de Saint Sernin, também recebeu elogios de nomes como Lucas Lucco e Ludmilla.

A polêmica começou quando Cintia compartilhou um vídeo em que Marina aparece tocando o braço de um homem. Ela usou as imagens para dizer que tocar nas pessoas durante uma conversa é "deselegante". Em resposta, a atriz diz que conhece o homem do vídeo. "Da próxima vez eu consulto antes como devo tratar meus amigos".

Após a repercussão, Cintia também comentou sobre a polêmica. Em seu perfil no Instagram, ela disse que entendeu que ela é quem "dita as pautas dos influenciadores e dos sites deste país". "Pensarei em algo para a semana que vem, não se aflija", ironizou.