Bethânia interrompe show: 'Me respeitem, não vou cantar com esse som'

Maria Bethânia, 78, reclamou da qualidade do som durante show ontem no Rio de Janeiro. Foi a penúltima apresentação da turnê "Caetano & Bethânia".

O que aconteceu

Cantora interrompeu música e pediu por "respeito". Em vídeo que circula nas redes sociais, a artista diz que há muitas falhas técnicas no som. "Tudo errado aqui no som. Não dá para cantar com esse som. Me respeitem. Não vou cantar com esse som", afirma ela, antes de sair de perto do microfone.

Em outro vídeo, Bethânia diz que não tem condições de fazer sua participação solo. "Trocaram o meu microfone por algum motivo. E voltou meu microfone e isso quer dizer o quê? Para mim está um horror. Só tem chiado no meu ouvido. Não é absolutamente o som que eu estava cantando. Querem me desafiar. Acabou. Chama Caetano para fazer o final do show. Eu não posso fazer o solo se eu não tenho voz, gente. Sou uma cantora, não tenho outra coisa senão minha voz. Sinto muito, é uma vergonha no Rio de Janeiro acontecer isso."

Splash entrou em contato com a LiveNation para saber o que aconteceu. O espaço será atualizado assim que houver manifestação.

Cantora fará mais uma apresentação. A turnê ainda tem uma apresentação em Porto Alegre no dia 22 de março.