Maike acerta dinâmica do Poder Curinga: 'Sem passar pelo Bate-Volta'

Em uma conversa com João Pedro na manhã de hoje do BBB 25 (Globo), Maike acertou qual será o Poder Curinga arrematado por Vinícius para a dinâmica do 9º Paredão.

O que aconteceu

Os dois debatiam como será a dinâmica do Paredão, quando Maike especulou. "Como será hoje? A Renata falou uma coisa que é verdade, pode ser um do Líder, dois da casa, mais um que é puxado."

Desses, o Vinícius escolhe um que vai direto, sem passar pelo Bate-Volta. Maike

O gêmeo pediu que o brother explicasse de novo e Maike repetiu. "O poder do Vinícius pode ser não mandar a pessoa para o Bate-Volta. Entre os três, ele escolhe um para ir direto".

De fato, este é o Poder Curinga que Vinícius arrematou. Entre os dois mais votados da casa e o Contragolpeado pelo indicado do Líder, o baiano escolherá alguém para não disputar a tradicional Bate-Volta.

