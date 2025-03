BBB 25: Madrugada tem Aline reclamando de deboche e papos sobre Gracyanne

Na véspera da formação do nono Paredão do BBB 25 (Globo), Gracyanne foi um dos principais assuntos durante a madrugada.

Diego analisa atrito com sister

Edson Hypolito, irmão de Diego e Daniele, e Fábio Castro, marido da ginasta, pediram para que os atletas fossem alertados sobre Gracyanne Barbosa.

Diego analisou o atrito com a sister. "A consciência que eu tenho é porque ela fazia parte de algo que eu acho que ela não teve noção do que poderia estar acontecendo, do que ela poderia estar influenciando. Eu não acho que ela fez na intenção de, tipo, 'eu vou...'. Não acho. Não vejo isso na Gracyanne. Mas a gente está num jogo de competitividade direta", analisou o integrante do Camarote.

Ela entrou no programa assim como eu entrei. Eu não entrei totalmente perdido, Gui? Eu não fiz várias coisas que eu não posso ser julgado? Todas as pessoas aqui estão sujeitas a isso. Eu não estava tendo indícios. Porque era uma pessoa que eu estava próximo, que eu conversava, que eu tinha diálogo, que tinha afinidade... Não é que eu coloquei ela num pedestal, eu não tinha motivos para acreditar , pontuou Diego.

Daniele lamenta situação

Já a ginasta desabafou com Guilherme na cozinha do VIP. "Como eu sei que foi muito mais coisa do Diego do que de mim, não é que eu não fiquei magoada com ela, Gui. Não é isso. Mas, pode ser que a gente não saiba o teor, também"..

O que eu tentei para ficar mais leve, e eu só vou saber a real situação depois que eu sai daqui, [é que] eu levei para o lado Gra jogadora. Independente da forma que falou do meu irmão, e eu fiquei chateada, mas eu fui lá e conversei com ela. E eu tentei não a expor na frente das pessoas. Daniele Hypolito

Aline reclama de deboche

Cumprindo o castigo do Monstro, Aline lamentou o comportamento dos rivais em conversa com Joselma, Vinícius e Guilherme. "No Monstro de ninguém... Ninguém fica nessa gargalhada toda", desabafou. "Nessa risadaria", completou Vinícius.

Ninguém. O assunto pode ser o que for, ninguém fica debochando , reclamou Aline, sem citar nomes.

Vinícius, então, observa que o assunto entre o grupo adversário pode até ser outro, mas é preciso ter 'semancol'. "Ô, Vinícius, tão inocente", reage Aline ao comentário do amigo.

Guilherme opina, dizendo que não ficaria perto se fosse um adversário deles no Castigo do Monstro. "Ia ficar perto para quê, se eu tenho embate com a pessoa?", questionou ele.

A questão não é ficar perto, é respeitar o momento , pontuou Vinícius.

O fisioterapeuta perguntou se estavam dando gargalhadas. "Altíssimas", respondeu o representante comercial.

