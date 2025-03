João Gabriel chora preocupado com a mãe: 'Não estava com uma cara boa'

João Gabriel se mostrou abalado após ver a mãe no Vídeo do Anjo do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O goiano se mostrou preocupado com a mãe e como sua participação pode estar repercutindo fora do reality show. Ele chorou e foi consolado pelo irmão, João Pedro.

João Gabriel: "Eu fico pensando na minha mãe. A minha mãe não estava com uma cara boa, não... Não sei se ela estava cansada do serviço...".

João Pedro: "Pode ser. Mas não é para pensar só nisso, não".

João Gabriel: "Eu fico com medo deles lá fora, e nós aqui, fechados, sem poder fazer nada".

João Pedro: "Eu acho que ela está nos olhando 24 horas. Ela está cansada".

João Gabriel: "Esse 'trem' tá comendo a minha mente".

João Pedro: "Não, não chora, não...".

João Pedro reforçou que ele e o irmão são meninos simples, com humildade e boas intenções. Ele lembrou que os dois são amados por muitas pessoas, e são queridos por tratarem todos bem.

João Pedro: "Se a nós tivermos feito alguma coisa ou falado alguma palavra que algumas pessoas não gostaram e entenderam de outra forma, nós pedimos perdão quando sairmos".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas