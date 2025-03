Ingrid Guimarães sobre coação em voo: 'Acuada, constrangida e com medo'

Ingrid Guimarães, 52, em entrevista ao Fantástico (Globo) sobre a coação que sofreu em voo da companhia American Airlines:

O que disse Ingrid

A atriz descreveu a situação. "Estava com o cinto afivelado, pronta pra voar e vieram falar: 'Nós temos uma noticia ruim. Você vai pra Econômica.' Falaram que uma cadeira da Executiva quebrou e eles escolheram uma pessoa da Premium Economic pra sair. Eu falei que não ia sair."

Ingrid disse ter sido ameaçada. "E aí começaram as ameaças: 'Se você não sair, você nunca mais viaja de American Airlines'. Chegou o comissário brasileiro, que veio num tom super agressivo."

Depois veio o pior, que foi o constrangimento. Uma mulher na primeira fila, com o bebê de colo, virou pra mim e falou: 'É isso mesmo, Ingrid?'. Porque as pessoas não sabiam a história toda. Me senti muito acuada, constrangida, com vergonha, com medo. Ingrid Guimarães

Ela apontou os motivos que lhe foram expostos para a mudança. "Primeiro falaram que foi o tipo de tarifa e a segunda coisa que ele me disse, é isso, uma mulher viajando sozinha. Mulher, sozinha, brasileira e que não tem inglês fluente. Nós somos uma presa fácil. O problema não foi me tirar, foi a forma que eles fizeram."

Ingrid comentou as mensagens de apoio recebidas. "Acho que eu destravei um problema coletivo, uma falha coletiva."

Em nota à reportagem, a American Airlines disse que "pediu desculpas a Ingrid" e "continuará a investigar o que ocorreu." "Será que pediriam desculpas se fosse uma pessoa anônima? Hoje deve ter uma pessoa agredida igual a mim, que não vai ter a menor voz."

Caso

Ingrid expôs o caso nas redes sociais no último domingo.

Segundo ela, os funcionários da empresa tentaram coagi-la a sair de seu assento. A atriz disse em publicações que ela afirmou que não sairia. "[Os funcionários] começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria de American Airlines", disse Ingrid. "[Estavam] Me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer do voo por minha causa."

Ela [a funcionária] anunciou no microfone num voo cheio de brasileiros que todo mundo ia ter que descer por causa de uma passageira. Colocaram um voo contra mim sem explicar em nenhum momento para os passageiros a situação.

Ingrid Guimarães no X, antigo Twitter

"É claro que diante de um constrangimento público eu fui para a classe econômica." A atriz revelou que, no fim, deram a ela um voucher de desconto de US$ 300 no próximo voo para compensar.

Em nota a Splash, a American Airlines afirmou que está "resolvendo o assunto" com a atriz. "A American Airlines se empenha para proporcionar uma experiência positiva a todos os passageiros e sentimos muito pela recente experiência de nossa cliente. Um membro de nossa equipe conversou com ela para pedir desculpas pessoalmente e resolver o assunto. Além disso, continuamos investigando o caso para entender todos os seus detalhes."