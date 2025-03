Francine Ehlke se casa com bilionário em Las Vegas após 1 mês de noivado

Franciny Ehlke, 25, se casou com o bilionário Tony Maleh, 36, na noite deste sábado (15), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou uma série de fotos com o agora marido. Eles posam juntos na frente da placa de entrada de Vegas, cidade famosa por seus cassinos e casamentos em pequenas capelas.

Nas fotos, Franciny aparece com um look de noiva. Ela usa um vestido branco curto, com um véu no cabelo e salto alto. Nas mãos, segura um pequeno buque com flores vermelhas. Já o empresário se vestiu todo de preto, e ambos usam óculos escuros nas fotos.

No entanto, na hora da troca de alianças, Tony está com uma fantasia. Ele apareceu usando uma peruca loira, peitoral a mostra e uma espécie de saia de guerreiro medieval. A cerimônia foi oficializada por um cover de Elvis Presley.

Na publicação, ela garante que esta será a primeira celebração de muitas. "Rimos muito", escreveu a influenciadora. "Te amo, meu amor. Nunca vou esquecer disso".

Franciny e Tony assumiram o relacionamento há cerca de três meses. Eles estão juntos desde novembro, mas resolveram trazer a público apenas em janeiro. O foi anunciado em fevereiro, e o empresário deu um anel de R$ 5,1 milhões para a influenciadora.

Tony é filho da Miss Brasil Ana Elisa Flores, coroada em 1984. Segundo informações do Extra, a fortuna bilionária dele vem de investimentos em empresas de saúde e tecnologia.