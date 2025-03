'Tinta fresca na tela': o uso da IA no show dos 80 anos de Elis Regina

O espetáculo "ELIS 80", que celebra o que seria o 80º aniversário da cantora Elis Regina, conta com o uso de ferramentas de inteligência artificial para trazer a artista "de volta" aos palcos. Elis, que morreu em 1982, completaria 80 anos nesta segunda-feira (17).

Com produção de João Marcello Bôscoli, um dos filhos da estrela, o show explora recursos de IA para restaurar gravações antigas.

Claro que em nenhum momento a gente escreve uma determinação para o software dizendo: 'faça uma batida semelhante à da Elis' ou pega um texto que ela nunca falou e coloca a voz dela. Esse tipo de parte criativa, utilizando a IA, a gente não utiliza.

João Marcelo, em entrevista a Splash

A tecnologia foi fundamental, por exemplo, para a restauração de gravações de Elis dentro de um camarim no Canecão —tradicional casa de espetáculos localizada no Rio de Janeiro. Os arquivos, que apresentavam ruídos que impossibilitavam a execução pública, agora permitem que o público vivencie um lado mais íntimo da artista.

Parece que é uma tinta ainda fresca na tela. E quando você coloca isso no palco e coloca a voz nas caixas de som, é muito emocionante. Porque, veja, a Elis tinha dois grandes habitats naturais fora de casa: o estúdio e o palco.

Cantora completaria 80 anos em 2025 Imagem: Folhapress

João Marcelo destaca a importância da tecnologia na preservação da obra deixada pela mãe. Ele menciona ainda a esperança de que futuros avanços em softwares possam solucionar "distorções em gravações ao vivo", como uma em que Elis estava grávida dele.

Além das ferramentas de IA, a apresentação comemorativa contará com objetos pessoais da artista. A ideia, segundo o produtor, é construir um ambiente capaz de recriar a atmosfera da presença de Elis no palco.

Tudo que acho que possa tocar as pessoas profundamente, a gente traz para essa experiência [show]. O microfone que a Elis usou, um estandarte do show 'Falso Brilhante', que está preservado. Roupas emblemáticas, algumas fotos, entrevistas e cartões-postais.

"ELIS 80" acontece no dia 28 de março, no Espaço Unimed, em São Paulo. O espetáculo contará com a participação de artistas como João Bosco, Ivan Lins e Fagner, que tiveram canções consagradas na voz de Elis. Um dueto entre Elis e o filho Pedro Mariano também é esperado.

Elis Regina: mãe, avó (e humana)

João Marcello Bôscoli com a mãe Elis Regina Imagem: Divulgação

João compartilha como lida com a memória da mãe no dia a dia com seus filhos, referindo-se a Elis como "a vovó Elis". Ele explica que busca manter uma dimensão humana da mãe, contando histórias e lembranças cotidianas —sem idealizá-la.

Sempre trato como a vovó Elis, mostrando as minhas coisas de infância. Ela é na dimensão humana, é a minha mãe. E tem uma parte da minha mãe, uma parte da avó deles, que tem uma face pública. Eu não posso colocar uma pessoa, que é a pessoa com quem eu tive mais intimidade, num pedestal.

Trabalhando com o legado da mãe, no entanto, o produtor não está imune de ser tomado pela emoção. Ele menciona especificamente a dificuldade de pensar em levar os próprios filhos ao show comemorativo, dada a carga emocional da experiência. "Para mim, é muito emocionante a presença deles nesse universo dela."

Tenho 54 anos, convivi com a minha mãe por 11 anos, ou seja, passei muito mais tempo, quatro vezes mais longe dela do que com a presença dela. E é curioso imaginar que essa presença, tanto em mim quanto no mundo, pensando na profissão dela, como não parece que ela foi embora.

Elis interpretou canções de grandes nomes da música brasileiro Imagem: Folhapress

Diante de uma figura ainda tão presente na vida da família (e dos brasileiros) fica praticamente impossível não imaginar: como seria Elis Regina aos 80 anos, caso ainda estivesse viva? Para o filho João Marcelo: uma mulher fiel aos próprios sentimentos e uma grande avó.