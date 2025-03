Diego opina sobre tensão com Gracyanne: 'Não acho que fez na intenção'

Em conversa com Guilherme, Diego Hypolito comenta as informações que Renata compartilhou após a Vitrinhe do Seu Fifi no BBB 25.

O que aconteceu

Edson Hypolito, irmão de Diego e Daniele, e Fábio Castro, marido da ginasta, pediram para que os atletas fossem alertados sobre Gracyanne Barbosa. "A consciência que eu tenho é porque ela fazia parte de algo que eu acho que ela não teve noção do que poderia estar acontecendo, do que ela poderia estar influenciando. Eu não acho que ela fez na intenção de, tipo, 'eu vou...'. Não acho. Não vejo isso na Gracyanne. Mas a gente está num jogo de competitividade direta", analisou o integrante do Camarote.

Ela entrou no programa assim como eu entrei. Eu não entrei totalmente perdido, Gui? Eu não fiz várias coisas que eu não posso ser julgado? Todas as pessoas aqui estão sujeitas a isso. Eu não estava tendo indícios. Porque era uma pessoa que eu estava próximo, que eu conversava, que eu tinha diálogo, que tinha afinidade... Não é que eu coloquei ela num pedestal, eu não tinha motivos para acreditar , pontuou Diego.

O atleta também analisou a preocupação da família ao assistir ele confinado. "Conhecendo meu irmão, devia estar sufocado de ver as coisas acontecendo, passando, e eu não tomando um partido, uma atitude, sobre o que tinha acontecido", disse.

A Rê chegou falando informações que foram importantes, outras situações, outra que você comentou que escutou... Isso não muda em nada. Isso só me edifica de eu entender que esse jogo é ser você mesmo. Mesmo a pessoa não entendendo que ser você é estranho, diferente, autêntico, cada um vai ser , concluiu o brother.