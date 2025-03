Débora Falabella conta que teatro a ajudou com timidez: 'Era muda'

Débora Falabella, 46, contou que usou o teatro para curar sua timidez.

O que aconteceu

A atriz falou sobre o assunto ao Sem Censura (TV Brasil). "É sempre mais difícil conviver assim, sendo eu, tipo dar entrevista, fazer essas coisas. Para mim, o palco, estar em cena, para mim não é. Tanto que foi por isso que eu comecei a fazer teatro. É que eu era muda. Eu era quieta, tinha uma amiga. Era realmente muito, muito quieta, muito introvertida.

Comecei a fazer teatro e no teatro comecei a conseguir: 'gente, eu consigo falar'. Aí me deram o papel principal... Antes eu era só aquele matinho, aquela flor que ficava ali no canto, nunca tinha passado disso . Débora Falabella

Débora continuou. "Então, assim, comecei a descobrir através de personagens, da arte, uma maneira de falar, de conseguir ser ouvida. Porque realmente, para mim, até hoje, é muito difícil."

Ela explicou. "Hoje que a gente vive em um momento onde a gente se coloca muito também como artista. A gente tem que dar nossas opiniões... Para mim é muito difícil. Não que seja difícil na minha vida, mas me colocar nesse sentido... Então tento achar, através da arte, do teatro, dos trabalhos que consigo escolher personagens ou papéis que consigam dizer o que quero dizer".