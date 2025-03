Davi critica BBB 25 e afirma que Boninho faz falta: 'Estaria bem diferente'

Davi Brito, atual campeão do Big Brother Brasil, criticou a edição deste ano do reality show global, além de afirmar que o ex-diretor Boninho está fazendo muita falta ao programa, declarou em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Sinceramente, eu estou assistindo mais os cortes, eu não vou mentir, não vou negar. Eu não estou assistindo muito ao Big Brother, mas estou vendo só os cortes. Estou vendo muito corte bom.

Uma vez ou outra eu ligo a TV e falo, eu vou dar uma espiadinha, porque eu tenho a Globoplay 24 horas. Aí eu dou uma ligadinha, vejo o que estão fazendo.

Davi Brito

Davi Brito disse a Chico Barney que o ex-diretor do programa, Boninho, faz grande falta ao BBB 25, pois sabe causar problema dentro da casa, e com 100% de certeza o reality estaria diferente.

Falta um Boninho. Tá fazendo falta. O cara estuda. Ele tem a visão do reality show. Ele sabe causar o problema. Ele sabe provocar você. Ele sabe escolher os participantes. Eu acho que Boninho é um cara que tem o dom. Ele tem o dom de fazer acontecer o reality show.

Está fazendo muita falta na Rede Globo, e eu acredito que a Globo em si está sentindo a falta do Boninho dentro desse reality do BBB 25, porque com 100% de certeza eu te afirmo que se o Boninho tivesse feito esse reality show do BBB 25, não estaria dessa maneira, estaria muito mais andado esse programa.

Davi Brito

O ex-participante da casa mais vigiada do Brasil detalhou mais alguns pontos que faziam de Boninho o grande maestro do BBB 24.

Até em termos de Sincerões estaria muito mais adiantado. Ele sabe criar a dinâmica para fazer o negócio andar. Nas provas também, ele sabe botar pra andar. Ele tem a visão do reality show.

Eu bato palma para ele porque ele criou o BBB 24 de uma forma que, do 23 que eu assisti, que foi da Amanda campeã, e dos outros que eu também já vi, o que ele fez no BBB 24, as personalidades, os participantes, as dinâmicas, tudo, foi na intenção de dizer assim: ó, se matem, mas não se toquem.

Davi Brito

O vencedor do último BBB disse que, pelo pouco que viu até agora, não há nenhum favorito para ser campeão do reality show.

Eu não tenho ninguém favorito para ganhar esse BBB não. Todos que entraram, merecem. Merecem porque conseguiram chegar lá. Está complicada essa edição, acho que a galera está com medo de se jogar.

Davi Brito

Davi assume imaturidade após BBB, mas sente que Globo o deixou na mão

Na entrevista, Davi Brito também assumiu alguns erros que cometeu e imaturidade após sua saída do reality show, mas disse sentir que a Rede Globo o deixou na mão em certos momentos.

O que atrapalhou o meu pós-BBB foi mais a minha imaturidade no lado de fama. Mas no pós eu precisava de uma estrutura maior, com uma estrutura de assessoria que entendesse do assunto para falar: ó cara, você não deve se comportar assim, você deve ir para cá.

A Globo é no Rio. Então, não tinha uma pessoa ali perto de mim para estar perto dizendo: para de ficar gravando dessa forma, para de ficar respondendo isso aqui.

Não tive essa força, então isso atrapalhou também, porque eu era imaturo na internet, na fama, então eu já tinha essa personalidade forte.

Então, se o repórter chegasse para mim e me provocasse, eu ia dizer: você não me provoca, sua miséria. Eu ia fazer isso. Isso ia gerar o quê? Repercussão na rede social, então as polêmicas eram constantes por causa disso, eu não tinha esse direcionamento.

Davi Brito

Assista ao trecho da entrevista:

