Daniele Hypolito desabafa sobre Gracyanne no BBB: 'Perdi a confiança'

Na madrugada, Daniele Hypolito desabafou com Guilherme sobre a decepção com Gracyanne Barbosa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ginasta desabafou com Guilherme na cozinha do VIP. "Como eu sei que foi muito mais coisa do Diego do que de mim, não é que eu não fiquei magoada com ela, Gui. Não é isso. Mas, pode ser que a gente não saiba o teor, também"..

O que eu tentei para ficar mais leve, e eu só vou saber a real situação depois que eu sai daqui, [é que] eu levei para o lado Gra jogadora. Independente da forma que falou do meu irmão, e eu fiquei chateada, mas eu fui lá e conversei com ela. E eu tentei não a expor na frente das pessoas. Daniele Hypolito

Ela ressaltou, contudo, que perdeu a confiança na sister. "O lado Dani de confiança na Gra jogadora não é o mesmo Eu perdi a confiança na Gra jogadora. Na pessoa, ela tem uma história linda e não deve ter vergonha de contar a dela".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas