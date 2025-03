Contragolpe e vetado de Bate e Volta: como será formado 9º Paredão do BBB

O nono Paredão do BBB 25 (Globo) será formado hoje, com direito a um veto na Prova Bate e Volta e um Contragolpe.

Como será formado o Paredão

Imunes: Renata está imune pela Vitrine do Seu Fifi e o Anjo da semana João Gabriel imunizará mais um

Líder Guilheme indicará um brother entre os da Mira: Renata, imune, não pode ser indicada. Guilherme escolherá entre Gracyanne, Eva, João Pedro, João Gabriel e Maike.

Votação da Casa: Os dois mais votados serão emparedados

Contragolpe: A pessoa indicada pelo Líder Guilherme vai dar um Contragolpe. Contudo, só poderá puxar alguém que também esteja na Mira.

Veto: Vinícius, dono do Poder Curinga, vai vetar alguém da Prova Bate e Volta;

Bate e Volta: Depois do veto de Vinícius, apenas duas pessoas jogarão a Bate e Volta. Um se salva.

Paredão Triplo formado com o indicado pelo Líder, o vetado da Bate e Volta por Vinícius e o emparedado que não vencer a Prova Bate e Volta

