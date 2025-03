BBB: brothers comentam relação de Aline com aliados: 'Veem que está errada'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Os integrantes do Quarto Fantástico conversam sobre a postura de Aline com os aliados no BBB 25.

O que aconteceu

Renata opina sobre a policial militar. "Sabe uma coisa que eu percebi? Que as pessoas do lado dela também veem que ela faz para provocar", comentou.

Maike também comenta, apontando que os brothers enxergam, mas não falam nada. "Acham que ela é a fortona", completou Vilma.



Já Renata acredita que "não querem se meter nessa briga" e recorda um momento que teria envolvido Vitória Strada, Aline e Maike. Eva questiona o que sua antiga dupla quer dizer. "É como se a galera não se metesse, mas não também não tomasse as dores dela?".

Posso estar equivocada, mas é que as pessoas veem que ela está errada, mas como ela não admite... tipo assim, esse B.O é seu, não tenho nada com isso, explicou Renata , por sua vez.