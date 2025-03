BBB 25: Vinícius debate relação com Eva e Renata: 'Cheia de si'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Vinícius decidiu conversar com Eva e Renata após afastamento das sisters no BBB 25.

O que aconteceu

A fisioterapeuta pergunta se ele foi o responsável por dar 'alvo' para elas no Queridômetro, mas o brother garante que deu 'coração partido' para as duas.

Vinícius diz também que percebeu um afastamento por parte das duas. Eva, por sua vez, diz que também percebeu o confinado afastado, mas imaginou que fosse devido aos embates delas com Aline.

Se fosse mediante ao que tem acontecido [com Aline], eu não falaria com o João. Eu sempre soube diferenciar bem as coisas. A questão é que, como tudo aconteceu, não me agradou. O jeito que você falou 'vocês estavam combinando voto'. Não foi, declarou Vinícius , direcionado à Renata.

Assim que voltou da Vitrine do Seu Fifi, Renata contou para os aliados que Vinícius e Aline estavam planejando votar nela. "Sabe quando a gente verbalizou que vocês seriam votados? Nunca. Tu imagina como eu me sinto. Aquilo me feriu", admitiu a bailarina.

As sisters afirmam que gostam muito do baiano e ele declara que o sentimento é recíproco. "Mas eu também não posso negar que a forma que você voltou... É claro que é bom você ter informação, mas achei que você voltou cheia de si. Isso me deu um olhar tão ruim sobre você, sabe? Eu não gostei de ter te visto desse jeito", completou o brother.

Eu voltei, na verdade, chateada com as coisas que eu ouvi e vi. E eu não trouxe embate de ninguém para cá, porque lá eu escutei de tudo. Eu trouxe o que eu escutei de mim, eu fiquei chateada e eu falei ali mesmo , justifica Renata.

O brother volta a dizer que Renata e Eva não eram alvos. "Você não era uma opção de voto. A questão era pensar na possibilidade, mas na fala em si, eu e ela falamos que a gente não queria votar em você", apontou.

Era pra te dizer isso, que todas as coisas que eu falei para você, olhando no seu olho, eram coisas reais, de coração. Nada foi estratégico, como às vezes parece para algumas pessoas. Isso não tem nada a ver com o Paredão, porque a gente já sabe que somos possíveis votos , diz Eva.

Por fim, os três se abraçam.