BBB 25: Líder Guilherme indica Gracyanne Barbosa, que puxa João Gabriel

Começou a formação de um novo Paredão e o Líder Guilherme indica Gracyanne Barbosa no BBB 25.

O que aconteceu

O Líder da semana cumpriu com o combinado com seu grupo de aliados. "Eu acho que não é segredo para ninguém, nem para a Gra, que ela seria a minha indicada dessa semana. Eu acho que o que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. Se a gente não lembra das nossas falas, tudo bem acontecer uma vez. Mas duas ou três eu acho que já pega muito mal aí fora. Então, esse é um dos principais motivos de eu estar indicando a Gracyanne hoje", declarou.

A influenciadora fitness tinha direito a um Contragolpe - no entanto, apenas entre os integrantes da Mira do Líder. O escolhido foi João Gabriel. "Não tenho motivo para votar nem no João, nem no Maike, mas tenho mais afinidade com o Maike", justificou.