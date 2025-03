BBB 25: Aline reclama de deboche dos adversários durante Castigo do Monstro

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após cumprir o Castigo do Monstro com carga máxima de 1.000 peixes, Aline desabafa por suposto deboche dos adversários no BBB 25.

O que aconteceu

A baiana lamentou o comportamento dos rivais em conversa com Joselma, Vinícius e Guilherme. "No Monstro de ninguém... Ninguém fica nessa gargalhada toda", desabafou. "Nessa risadaria", completou Vinícius.

Ninguém. O assunto pode ser o que for, ninguém fica debochando , reclamou Aline, sem citar nomes.

Vinícius, então, observa que o assunto entre o grupo adversário pode até ser outro, mas é preciso ter 'semancol'. "Ô, Vinícius, tão inocente", reage Aline ao comentário do amigo.

Guilherme opina, dizendo que não ficaria perto se fosse um adversário deles no Castigo do Monstro. "Ia ficar perto para quê, se eu tenho embate com a pessoa?", questionou ele.

A questão não é ficar perto, é respeitar o momento , pontuou Vinícius.

O fisioterapeuta perguntou se estavam dando gargalhadas. "Altíssimas", respondeu o representante comercial.