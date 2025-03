BBB 25: Aline pensa em 'homenagear' Castigo do Monstro com tatuagem

Aline, 32, passou quase 1h30 cumprindo o Castigo do Monstro à beira da piscina do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A cada vez que a Música do Monstro toca, a policial militar tem que pescar peixes artificiais que são atirados na água por um dummie. Ela recebeu essa incumbência de João Gabriel, 22, que venceu na tarde de ontem a Prova do Anjo.

Enquanto 'trabalhava', Aline admitiu para Vilma, 68, que não aguenta mais olhar para os peixes que tem de pescar. "Dona Vilma, tão cedo não vou querer ver um peixe, viu? E eu amo peixe", disparou ela para a mãe de Diogo Almeida, 40.

Mais tarde, a baiana confidenciou a Vinícius, 28, que pensa em fazer uma tatuagem em 'homenagem' à punição em curso. "Quando sair daqui vou fazer tatuagem de um peixe e botar 'BBB' embaixo. Esse peixe aqui marcou a minha vida."

