BBB 25: Aline cai no choro após concluir castigo e é consolada por Vinícius

Aline, 32, levou 2h30 para concluir mais uma etapa do Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo), pescando todos os peixes artificiais na piscina da casa.

O que aconteceu

Após terminar o 'trabalho', a policial militar deitou no gramado, exausta, para se alongar. Ela contou com a ajuda do amigo Vinícius, 28, nessa tarefa.

Momentos depois, ela se isolou no Quarto Anos 50 e desatou a chorar.

Ao ver Aline nessa situação, Vinícius se aproximou dela para consolá-la e a abraçou carinhosamente. A sister reagiu com gratidão. "Eu te amo, viu?", disse ela ao promotor de eventos.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas