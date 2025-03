Autor de livro de mistérios aceita desafio: tornar crianças Sherlock Holmes

"Murdle - Volume 1" foi um sucesso de vendas, figurando entre os mais vendidos da Amazon. Agora, "Murdle Jr", uma versão focada no público jovem foi lançada, incentivando crianças a se tornarem o próprio Sherlock Holmes.

O livro é inspirado no jogo online de mesmo nome e se trata de um quebra-cabeça que se tornou fenômeno editorial. A proposta é adivinhar quem, onde, como e o porquê de um determinado assassinato. No Brasil, ele é publicado pela Intrínseca e é indicado para crianças a partir de 10 anos.

Escritos por G.T. Karber, os livros são parte de uma série com quatro volumes originalmente publicados em inglês. "Murdle 1" ganhou o prêmio de Livro do Ano do British Book Awards de 2024, e a franquia teve os direitos de adaptação vendidos pela Legendary Television para virar série de TV.

Em entrevista para Splash, o autor fala de onde surgiu a inspiração para o livro para o público infantil. "Quando criança, eu amava qualquer coisa interativa. Quebra-cabeças, jogos, charadas. E eu tentei colocar todo esse amor neste livro."

Para ele, é importante incentivar a leitura para os mais jovens. "Continuo ouvindo que as crianças estão lendo cada vez menos, então espero profundamente que livros como Murdle possam ajudá-las a acender seu amor pela leitura."

' Murdle Jr' não é como comer vegetais. Não parece ser bom para você. Mas é! Ajuda a desenvolver o pensamento lógico, a alfabetização, o foco, a atenção e dá às crianças a confiança de que podem resolver problemas sozinhas. Espero que inspire uma nova geração de detetives a amar livros e mistérios tanto quanto eu!

G.T. Karber, em entrevista a Splash

Página de 'Murdle Jr', de G.T. Karber Imagem: Divulgação/ Intrínseca

No entanto, o autor revela ter sido um desafio escrever "Murdle Jr". "Muitos adultos resolvem um desafio de Murdle por dia, mas não acho que crianças sejam assim."

Quando eu era criança, adorava ler algo o mais rápido que podia. Então, 'Murdle Jr' foi feito para ser resolvido de uma vez. Ele tem mais um enredo, e os quebra-cabeças individuais às vezes são somente partes de uma história maior.

Karber explica que serem mais rápidos não significa serem mais fáceis. "Os quebra-cabeças são menores do que os dos adultos, mas não sei se são muito mais simples! Acho que são mais divertidos, mais caprichosos, mais emocionantes e fazem menos piadas sobre negócios e impostos", finaliza.