Atriz de Garota do Momento sofria bullying: 'Era citada como a mais feia'

Mariana Sena interpreta Glorinha em "Garota do Momento", novela da Globo. Em recente entrevista, ela relembrou momentos complicados de sua infância, envolvendo bullying.

O que aconteceu

Nascida em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, Mariana se descreve como "a cara do bullying". Ela contou, em entrevista ao Extra, que costumava sofrer com comentários de outras crianças, pois era tímida.

Quando faziam a listinha das meninas mais bonitas, eu era sempre a citada como a mais feia. Não me identificavam com uma pessoa bonita, nem inteligente.

Mariana Sena

Em questões raciais, Mariana se descreve como uma pessoa consciente desde essa época. Ela conta que seus pais lhe incentivaram a pensar sobre o tema. "Nunca tive dúvida de que eu era negra", diz.

Não esqueço de um episódio em que cheguei em casa chorando, depois de um menino rir de mim e me chamar de neguinha. Minha mãe falou: "Mas eu não te ensinei que você é mesmo? Então por que está chorando? Vai chegar amanhã e responder para ele: 'Sou sim. Qual o problema?'".

Mariana Sena

Na trama de "Garota do Momento", ela está prestes a abrir um salão de beleza, na intenção de ajudar a autoestima de outras mulheres. Para Mariana, essas situações que passou serviram de inspiração para ela ter o mesmo desejo na vida real.

Mariana conta que usava tranças até os nove anos, mas depois de um episódio traumático resolveu tirá-las. "Na hora do recreio, um menino jogou leite na minha cabeça e todo mundo riu. A partir dali, nunca mais quis usar trancinha".

A atriz passou a alisar o cabelo, e só resolveu passar por uma transição capilar aos 17, depois de sofrer um corte químico. "Comecei a usar a trança para fortalecer o cabelo. O processo de empoderamento através dos fios foi o mais transformador para mim", relembra.