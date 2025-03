Anitta publica foto com Ronaldinho Gaúcho e fãs reagem: 'Rolê aleatório'

Anitta, 31, compartilhou um registro ao lado do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, 44. Em um compilado de fotos publicadas no Instagram, a cantora ainda posou com a amiga Lele Pons, 28, que está grávida.

O que aconteceu

Anitta compartilhou registros no Instagram. "Viciada em Viver", escreveu ela na legenda da foto.

Em uma das imagens está Ronaldinho Gaúcho, o que chamou atenção dos fãs. Conhecido por ser protagonista de "rolês aleatórios", os seguidores de Anitta se mostraram surpresos com a amizade.

"Oxe, do nada o Ronaldinho", escreveu um. "Anitta e Ronaldinho, que rolê aleatório", disse outro fã. "O Ronaldinho está em todos os lugares", comentou um terceiro fã.

Os dois já apareceram em fotos juntas antes. Apesar da surpresa dos fãs, essa não é a primeira vez que Anitta tira foto com Ronaldinho. Ela já participou de uma festa de aniversário dele em 2022.

Lele Pons também aparece nas imagens mostrando o barrigão. A influenciadora venezuelana, que é amiga de Anitta há anos, convidou a cantora para ser madrinha do primeiro filho dela.

Anitta é estrela de novo documentário na Netflix. "Larissa: O Outro Lado de Anitta" (Netflix), foi gravado por Pedro Cantelmo, um antigo amigo da cantora e com quem ela viveu um relacionamento durante as gravações.