Adriana Bombom celebra sobrinho-neto após morte da irmã: 'Dor e milagre'

Adriana Bombom, 51, celebrou a gravidez de sua sobrinha, Juliana Soares, 50, filha de sua irmã gêmea que morreu no ano passado.

O que aconteceu

Adriana se mostrou emocionada com a gravidez de Juliana. A sobrinha perdeu a mãe e também o pai em um intervalo de poucos dias."Essas fotos acima são de minha sobrinha Juliana Soares von Blankenhagen, grávida. Ela é uma de minhas sobrinhas gêmeas e é filha de minha também irmã gêmea Andréa Soares, com o alemão Petter von Blankenhagen. No ano de 2024 passamos por grandes tristezas, quando em um único mês Juliana perdeu a mãe e poucos dias depois o pai", escreveu a atriz.

Ela refletiu sobre as perdas e a nova vida que a sobrinha está gestando. "Como a vida é cheia de surpresas, no mês seguinte, ela descobriu que estava grávida de um menino que logo chegará e se chamará Bernardo. Então, amados, a vida é um ciclo de despedidas e recomeços, de dores e milagres. No ano passado, vivemos dias difíceis, perdas que deixaram marcas profundas. Mas a vida, com sua delicada forma de compensar, trouxe um novo motivo para sorrir: Bernardo está a caminho! Meu coração transborda de alegria ao ver minha sobrinha Juliana carregando essa nova vida, essa nova esperança. Que esse pequeno venha cercado de amor, trazendo luz e renovação para todos nós! (E a partir de agora sou tia-avó)".

Andréa, irmã de Adriana, morreu em decorrência de um edema pulmonar. Ela tinha 50 anos.