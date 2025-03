Roger, do Ultraje a Rigor, desabafa sobre Mingau: 'Não há muito progresso'

Roger Moreira, o vocalista do Ultraje a Rigor, falou sobre o estado de saúde do colega Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau. Ele está em recuperação depois de ter sido baleado em setembro de 2023, e era baixista da banda.

O que aconteceu

Em entrevista ao podcast RedCast, Roger falou sobre Mingau. O músico precisou ficar mais de um ano hospitalizado depois de ter sido baleado, e após o período ficou em reabilitação. No entanto, em fevereiro deste ano, voltou para o hospital, sem uma previsão de alta.

Ele não reage. Ele está no hospital e, às vezes, vai para a UTI, porque as coisas não funcionam. Ele come por sonda, precisa fazer terapia muscular, mas não mexe, não reconhece as pessoas, não fala. É um caso muito triste. Eu não vejo um prognóstico muito bom.

Roger Moreira sobre Mingau

Na nova internação, o boletim médico divulgado pelo Hospital Santa Catarina - Paulista deu detalhes sobre o caso. Ele estava com um quadro de constipação e vômitos, e estava sendo acompanhado de perto por um médico especializado e uma equipe de gastroenterologia.

Segundo Roger, o caso não tem progredido, apesar de Mingau ser "muito forte". "A recuperação é lenta, às vezes ele pega uma infecção, sai da UTI, fica estável, aí dá problema no intestino e volta".

Roger ainda deu detalhes sobre como tem sido o tratamento de Mingau. De acordo com o vocalista, o músico precisa de cuidados constantes e ajuda para tomar banho. "Ele tem uma cadeira de rodas, mas ele não se mexe".