Superdose 2025: Liniker, Jão e Ivete prometem noite de surpresas musicais

Liniker cantando Beatles e Jão cantando Marília Mendonça. Sim, dois dos maiores nomes da música pop brasileira atual vão se aventurar por outros territórios. A experiência acontece neste domingo, durante o Superdose 2025.

Evento da marca de óculos Chilli Beans, que até o ano passado era realizado em um navio, o Superdose prevê reunir mais de 3 mil pessoas no Vibra São Paulo, entre franqueados, influenciadores e convidados. O público em geral poderá acompanhar a festa ao vivo pelo perfil do Tik Tok oficial da marca e pelo canal de YouTube do SBT, a partir das 21h.

O TOCA também estará por lá, mostrando tudo em primeira mão.

Atualmente rodando o Brasil na turnê do seu celebrado disco "Caju", Liniker subirá ao palco para interpretar um set list todo de canções do Beatles. Mas ela não estará sozinha: a cantora será acompanhada da Orquestra Mundana Refugi, composta por músicos brasileiros, imigrantes e refugiados de várias partes do mundo sob a batuta do multi-instrumentista Carlinhos Antunes.

Jão estará em uma zona de conforto maior cantando Marília Mendonça. O cantor, que encerrou em janeiro sua Superturnê, participou de um tributo à Rainha da Sofrência no ano passado, interpretando as músicas "Estranho", "Eu Sei De Cor" e "Sentimento Louco".

Além de Liniker e Jão, a cantora Ivete Sangalo também foi anunciada para o Superdose, mas como participação surpresa.