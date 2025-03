Choro de Gracy, revolta dos gêmeos e mais: a madrugada de festa no BBB 25

A madrugada marcada pelo show de Alcione e Seu Jorge no BBB 25 (Globo) trouxe os brothers e sisters reagindo às informações trazidas por Renata à casa após a volta da Vitrine do Seu Fifi, no início da manhã de ontem.

Splash separou os principais momentos do evento:

Gracyanne chora no quarto Nordeste

Um dos principais assuntos da casa após a volta de Renata, Gracyanne chorou em conversa com Daniele e Vinícius no Quarto Nordeste. "Tem a questão do Diego, que eu fiquei muito triste de ter magoado ele. A Renata falou, né, sobre roubar comida. E eu falei para ela: 'Eu sei que você está falando pra mim, eu não estou querendo me justificar'."

A sister relembrou o passado com perrengues. Gracyanne já havia contado na casa que passou fome. "Me levou a lembrar de coisas que eu passei, que eu achei que nunca mais eu ia reviver, e aqui eu não consigo controlar. E eu falei para ela: 'Renata, não é sobre comer. É sobre pensar na insegurança de não ter'. Porque eu nunca conversei com ninguém e eu achava que ia conseguir esconder isso para o resto da minha vida. Porque, quando eu passei fome, eu pegava comida no lixo, e não queria que ninguém soubesse. Não queria que a minha mãe soubesse que eu passei por isso. Só que eu não consegui controlar."

Daniele a consolou. "Gra, meu amor, olha pra mim. De verdade, você não tem que ter vergonha."

Renata critica gêmeos

Desconfiada de alguma crítica feita pelos irmãos, Renata analisou a situação e apontou falta de maturidade. "Gente, vamos lá... Os meninos têm dificuldade. Primeiro, eles não têm maturidade para entender determinadas coisas. Não estamos brigando, estamos esclarecendo fatos. Estou dizendo para ele que eu sei o que ele fez, sei o que ele falou de mim. Eu não estou dormindo no ponto, porém ainda somos aliados e jogamos juntos. Precisamos jogar juntos, mas não estou sonhando, estou vendo."

Renata criticou a dificuldade dos gêmeos em assumir responsabilidades. "Só quero que ele saiba. E, em nenhum momento, eu pedi nada. Só falei que ele passa 3h pra assumir a responsabilidade do que falou. Todo mundo dizendo que ele falou e aí ele fala 'se eu falei, desculpe'. Ele não admite", desabafou.

Gêmeos se revoltam com aliada

BBB 25: Gêmeos fazem críticas à Eva e Renata Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro expressou seu descontentamento com o comportamento de Renata e Eva. "Elas tão tirando nós dois desde quando chegou", declarou ele.

Tentando amenizar a situação, Maike aconselhou João Pedro a conversar com Renata. "Acho que o certo é você falar: 'tô sentindo que você mudou com a gente. Tá tudo certo ainda?'", sugeriu.

João Gabriel demonstrou resistência à ideia e reforçou sua posição. "O negócio é que falei pra você: ou é nós ou é nós ou não é nós. Se for pra sair, nós vai sair! Nós tem que desapegar. Posso estar errado demais, mas a gente tem que desapegar."

João Pedro também criticou um comentário feito por Renata dentro do quarto. "O que ela falou hoje dentro do quarto? 'Joãos, isso não sai do quarto'. Joãos? Como se eu falasse alguma coisa! É porque tá doida da cabeça, tá achando que tá a melhor do mundo!"

João Gabriel complementou o raciocínio do irmão. "A questão não é estar a melhor do mundo. A questão não é essa. A questão é ter o chinelo da humildade no pé. E isso nós tem. E nós não tem que ficar correndo risco, não. E nós tem que manter a calma", frisou.

Mais uma mudança de quarto?

Devido ao conflito com Renata, os gêmeos cogitaram mudar de quarto ao acordarem. "Ela ri de nós e não é pouco, não. Toda vez que a gente fala alguma coisa, ela olha pra Renata, ou olha pro Maike, e começam a rir os três. O Maike, não. O Maike não ri, não. Mas as duas riem. Não quero isso mais, não."

João Pedro sugere a mudança de quarto ao acordar. "Amanhã."

João Gabriel concordou com o irmão. "Nesse quarto só tem cobra."

Sister admite gostar de rival

BBB 25: Aline se surpreende com revelação de Gracyanne Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne foi assunto também no quarto Anos 50. Após Vinícius relatar a conversa que teve com ela, Aline se lamentou. ""Eu não vou negar, eu gosto de Gra. Por**

Vinícius concorda com a dupla. "Ela tem bondade no olhar dela, eu vejo que ela gosta de mim. O tanto que ela torce por mim."

