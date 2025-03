Rashid: 'Sou de uma geração que ajudou a mudar as coisas'

Com Emicida e Projota, Rashid faz parte de uma geração que se projetou através das batalhas de rima. O rapper, letrista, pensador e multiartista reescreve a sua trajetória com o novo álbum, "Portal", que detalha a saída da casa da mãe, aos 17 anos, para seguir o rap. Em um papo com os apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Rashid conta como tudo aconteceu.

O rapper explica que os acontecimentos em sua vida deram origem ao nome do disco. "'Portal' é o disco que ele tá lá no cume do monte da maturidade, de certa forma, pelo menos até o momento. A primeira curva, né? É um disco que ele acaba resumindo toda essa caminhada de vida, principalmente e primeiramente, porque sem a vida não há arte."

Começa o disco falando da minha saída da casa da minha mãe aos 17, que para mim foi o passo mais difícil e até hoje é o passo que mais mexe comigo [...] A maior decisão que tomei na minha carreira foi sair da casa da minha mãe em Minas, voltar para São Paulo e correr atrás do rap. Rashid

Rashid disse ainda que o disco traz uma reflexão sobre as dificuldades e as vitórias dentro do rap. "Quando estou me sentindo pra baixo, eu faço o exercício retroativo e penso: 'se eu tirar o Rashid das coisas, como estaria a cena do rap?'. E isso me motiva."

São muitos portais que eu precisei atravessar para que as coisas estivessem assim para mim e para a cena do rap hoje. Não é porque eu sou responsável, mas é porque eu faço parte de uma geração que ajudou a mudar as coisas, ajudou a trazer as coisas até aqui. Rashid

'Minha primeira batalha foi contra o Emicida'

Durante o papo, o rapper falou que sua primeira batalha foi contra o Emicida. "Isso já tipo na segunda edição da batalha, não foi na primeira, foi na segunda, no segundo sábado. E na terceira eu já fui para batalhar. Na primeira fui olhar para entender e na terceira eu fui lá batalhar, minha primeira batalha contra o Emicida também."

Então assim, parece que as coisas estavam meio que conspirando para a gente correr junto, sabe? Rashid

'O rap está gigante, mas tem muita réplica'

Ainda na conversa, Rashid disse acreditar que o artista precisa contar uma boa história, mesmo que existam outras histórias lançadas. "Eu acho que tem que gravar, tem que procurar as melhores formas de lançar, mas eu acho que tem que conseguir contar essa história. Sem dúvida."

E eu acho que contar a história tá muito no lance de encontrar o que é você nesse meio. A gente vive um momento que o rap ele tá absurdamente gigante, mas a gente também tem muitas réplicas, né? Tem muita coisa parecida. Rashid

No Tom

No novo programa de Toca, Zé Luiz e Bebé Salvego entrevistam artistas de diferentes vertentes num papo cheio de revelações, lembranças e muito amor pela música. Assista ao programa completo com o rapper Rashid: