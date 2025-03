Trá! Pabllo Vittar ensina 'truque' para Bobby Brown ficar 100% brasileira

Pabllo Vittar, 31, ensinou 'truque' para Bobby Brown, 21, ficar 100% brasileira em evento da Netflix no Brasil.

O que aconteceu

Durante evento da Netflix, a cantora ensinou a atriz a bater leque igual os brasileiros. "Gente, eu tô aqui com a minha nova amiga Millie, e eu vou ensina-la a abrir um leque igual às gatonas brasileiras."

No vídeo (veja abaixo, é o segundo post do carrossel), Millie aprende o truque e fica animada pela nova habilidade. "Agora eu me sinto brasileira. Sou brasileira"

Millie Bobby Brown estava em solo brasileiro para promover seu novo filme da Netflix, "The Electric State". Na última sexta-feira (14), a atriz esteve em um evento chamado Trio Electric State, da Netflix, com famosos e fãs.