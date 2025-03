Noivado, separação e redenção de personagem movimentam 'Volta por Cima'

No capítulo deste sábado (15) em "Volta por Cima" (Globo), Roxelle aceita se casar com Gerson e o contraventor confirma a Marco suas verdadeiras intenções com o seu casamento com a loira.

Enquanto isso, Madalena termina seu relacionamento com Matias após não aceitar o convite dele para morar no exterior.

A vida da protagonista toma ainda outro rumo quando Osmar se redime e transfere o valor que deve a Doralice. Além de devolver o dinheiro, o ex-malandro conta a Madalena que Jão não é o pai do filho que Cacá está esperando.

Doralice, Roxelle e Madalena em Volta por Cima Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Jão descobre uma discrepância na folha de pagamento dos funcionários da viação. Yuki confessa a Silvia que pode estar se envolvendo com Sebastian. Jin conversa com Ha-Yun e Tati sobre sua nova carreira. Zezito mostra para Gerson as fotos de Sebastian com Yuki. Jão se aconselha com um especialista sobre o caso de sua empresa.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.