'Não contei nem a metade', diz mulher envolvida em polêmica com Neymar

Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada nas redes sociais, disse que não contou mais detalhes sobre a suposta relação sexual que teve com Neymar para poder preservar a saúde mental. Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um desabafo —ela já tinha fechado o perfil apenas para seguidores.

Bora parar de ficar me julgado aí, porque da missa eu não contei nem a metade, para preservar a minha saúde mental. Porque se vocês soubessem de realmente tudo que tem por trás e das coisas que aconteceram, eu não estaria recebendo certos tipos de direct.

Any Awuada no Instagram

Modelo compartilhou mensagem nos stories do Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

O que aconteceu

Awuada afirma que recebeu R$ 20 mil para manter relações sexuais com Neymar e amigos. Ela teria sido convidada para uma festa privada em uma chácara no interior de São Paulo, na segunda-feira passada.

Além dela, várias profissionais de sexo teriam sido contratadas para a festa. A influenciadora afirmou em entrevista ao programa Fofocalizando (SBT) que manteve relações sexuais com Neymar e amigos dele, e que teria sido paga em R$ 20 mil por seus serviços.

A jovem contou que todas as meninas presentes tiveram seus celulares recolhidos. "Nós não sabíamos quem era. A gente partiu de um ponto em São Paulo, pegaram os celulares de todo mundo, quando chegamos lá que ficamos sabendo de quem se tratava", contou em entrevista ao programa.

A festa foi encerrada após a esposa de um dos rapazes chegar na chácara e fazer um barraco. "A esposa de um dos organizadores foi ao local e acabou com a festa", contou Nayara, que classificou a cena como "constrangedora".

Neymar nega encontro. Em nota, a assessoria do atacante negou que ele tenha participado, mas admitiu que o helicóptero dele "pode ter sido visto" no local porque ele "costuma emprestar" a aeronave para amigos e familiares.