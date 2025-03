Mãe de Isabella Nardoni posta vídeo raro da filha: 'Cada registro importa'

Ana Carolina Oliveira, 40, mãe de Isabella Nardoni, publicou um registro inédito da filha.

O que aconteceu

Ana Carolina publicou vídeos de Isabella no Instagram. Nas imagens, a criança aparece brincando em momentos descontraídos e em possíveis apresentações, onde aparece fantasiada.

"Qual a necessidade de gravar tudo? Vídeo não é tão importante até ser a única coisa que você tem", diz o texto que aparece no vídeo. Na legenda da publicação, Ana Carolina completou: "Cada detalhe e registro importa".

Isabella Nardoni morreu em 2008, aos 5 anos. Ela foi jogada da janela do apartamento do 6º andar de um prédio onde seu pai, Alexandre Nardoni, morava com a esposa, Anna Carolina Jatobá, e dois filhos do casal.

Veja o vídeo publicado por Ana Carolina Oliveira