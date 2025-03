Internada com suspeita de AVC, mãe de Gugu está com infecção pulmonar

Maria do Céu Liberato, 95, mãe do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), está com infecção pulmonar, informou a assessoria de imprensa da família. Ela foi internada quinta-feira na unidade de Alphaville do Hospital Israelita Albert Einstein, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Internação ocorreu após suspeita de AVC (acidente vascular cerebral). No entanto, segundo a assessoria da família, ela está com infecção pulmonar.

Maria do Céu está respondendo bem aos tratamentos. Ela está tomando medicações e em monitoramento no hospital.

Ela está se recuperando muito bem. Tomando antibiótico e monitorando a infecção com exames.

Assessoria da Família de Gugu Liberato

Recentemente, Maria do Céu participou de documentário sobre o filho. Ela deu entrevista ao documentário "Gugu - Simples Assim", divulgado em dezembro do ano passado. Nele, ela relatou a última conversa com o filho. "Naquele dia [da viagem], ele ficou mais de três horas no meu quarto conversando comigo. E ele não costumava ficar tanto tempo assim", disse.

A produção da plataforma PlayPlus presta homenagem a Gugu 5 anos após a sua morte. O comunicador faleceu em 22 de novembro de 2019, aos 60 anos, após cair de uma altura de 4 metros de altura no sótão de sua casa na Flórida, nos Estados Unidos.