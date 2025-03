Luísa Sonza curte viagem romântica em iglu, na terra do Papai Noel

Luísa Sonza, 26, mostrou detalhes de viagem romântica para Finlândia com namorado português, Luis Ribeirinho, 29.

O que aconteceu

A cantora compartilhou momentos da viagem de casal no Instagram. Ela divertiu os seguidores com os bastidores dos dias de neve.

Nos vídeos, Luísa apareceu andando de trenó com Luis e brincou com a dificuldade de andar na neve. "Tentou me atirar do penhasco, dá nota zero para ele".

A artista também mostrou o quarto que está hospedada, em uma vila com vários iglus.

Luisa e o namorado estão na Lapônia, região no norte da Europa. O local é conhecido por ser a casa do Papai Noel e destino turístico durante o Natal - e se estende por mais três países, além da Finlândia.

Luísa Sonsa aproveita viagem romântica na Finlândia Imagem: Reprodução/Instagram

