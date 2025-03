Luciana Gimenez atualiza estado de saúde após cirurgia de urgência

Luciana Gimenez, 5, atualizou estado de saúde neste sábado (15) após cirurgia de urgência.

O que aconteceu

A apresentadora mostrou, no Instagram, a sessão de fisioterapia após cirurgia de correção de hérnia de disco cervical. "Na real, só queria estar no after".

Nos vídeos, Luciana demonstrou estar bem depois do procedimento de emergência.

Luciana Gimenez passou por cirurgia de correção de hérnia de disco cervical no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ela fez anúncio no Instagram na última sexta-feira (14).

Luciana Gimenez faz fisioterapia após cirurgia de urgência Imagem: Reprodução/Instagram