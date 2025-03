Kanye West irrita Kardashian após tentar lançar música com filha e P. Diddy

Kanye West, 47, teria entrado em mais uma rixa com sua ex-mulher, Kim Kardashian, 44, devido a uma música feita em parceria com sua filha North, 11, e P. Diddy, 55.

O que aconteceu

O rapper teria se envolvido em outra discussão com Kim Kardashian, segundo o Page Six. O motivo seria uma nova música de Kanye gravada em parceria com a filha mais velha do casal, North, P. Diddy e o filho dele, Christian "King" Combs.

Kanye compartilhou a canção no X (antigo Twitter) hoje. "Nova música por Puff Daddy [como P. Diddy também é conhecido] em parceria com seu filho, King Combs, minha filha, North West e o novo artista da Yeezy de Chicago, Jasmine Williams", escreveu o rapper. No entanto, Kim teria acionado a justiça para impedir o lançamento da obra.

O rapper teria feito outra publicação, que já teria sido deletada, no X mostrando um suposto print de sua conversa com a ex-mulher, ainda de acordo com o Page Six. Ele se mostrou furioso com a mãe de North por tornar o nome da filha uma marca registrada, ao que Kardashian respondeu: "Eu perguntei a você na época se eu poderia registrar o nome dela como marca. Você falou que sim. Quando ela tiver 18, vai para ela. Então pare. Eu lhe enviei documentos para que ela não estivesse na música com Diddy para protegê-la. Alguém tem que registrar a marca!".

Kanye respondeu com ameaças à ex-mulher. "Mude [o processo] ou eu vou para a guerra. E nenhum de nós vai se recuperar das consequências públicas. Você vai ter que me matar".

Fontes afirmaram ao veículo que o documento enviado por Kim seria uma ordem para cessar o lançamento da música sob pena judicial. Ela ainda teria tido uma mediação de emergência com um juiz, mas Kanye não teria participado. No entanto, ele teria prometido não lançar a música. A motivação de Kardashian para o documento seria impedir que sua filha seja envolvida nas polêmicas do pai, que vem fazendo declarações antissemitas, e ter seu nome associado a P. Diddy, preso após ser acusado de crimes como estupro, tráfico sexual e extorsão.

Kanye e Kim foram casados de 2012 a 2012. Eles são pais de North, 11, Saint, 9, Chicago, 7, e Psalm, 5.