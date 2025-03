Irene Ravache explica por que não fez procedimentos no rosto: 'Eu encaro'

Irene Ravache, 80, contou no Sem Censura (TV Brasil) que não realizou procedimentos estéticos em seu rosto.

O que aconteceu

A atriz contou que já mexeu em outras partes do corpo. "Levantei os seios, fiz orelhas. Menina, se desse uma ventania, eu saía voando. Nossa, eu e Dumbo! As orelhas eram assim. Eu falei: 'não, não pode ser isso. Vamos botar a orelha no lugar'. E o meu pescoço estava muito ruim, então foi aqui embaixo. Mas eu não quis mexer no rosto, não".

Eu falei: 'não, no rosto eu não vou mexer, não'. Aí vão entrando uma série de coisas. Primeiro que o meu rosto é muito irregular, uma sobrancelha está aqui, a outra está lá. Eu ia ficar parecendo um quadro do Picasso se não desse certo. Sabe aquele da fase cubista dele? Irene Ravache

Irene continuou. "E depois veio aquela coisa assim: 'como é que é envelhecer? Como é que eu sou? Como é que eu vou ficar? Como é que a minha cara vai ficar? Eu posso lidar com isso? Porque tem o seguinte. Tem gente que não pode lidar com isso. Tem gente que o sofrimento de se ver com rugas, com flacidez é muito grande. E aí eu acho que tem que fazer mesmo. Por que por que a pessoa vai sofrer, não é? Por que ela vai ficar em uma infelicidade? Não".

Ela revelou que percebeu que poderia lidar com o envelhecimento sem os procedimentos no rosto. "E eu falei assim: 'eu acho que eu encaro, eu acho que eu encaro essa'. Isso incomodou muito algumas amigas próximas a mim. Muito! 'Ah, Irene, você é tão bonita, dá uma puxadinha e tal'. Eu acho que sim, acho que ficaria legal. Realmente tem coisas muito boas que vejo, mas fui desenvolvendo... "

A atriz finalizou. "Quando você não faz uma coisa, vai desenvolvendo outra. Acho que aí fui fazendo alguns trabalhos mais interiores comigo mesma, fui fazendo outros cursos, fui lendo outras coisas, porque em algo você tem que se aprimorar e se calçar. E fui achando interessante essa pessoa que fui descobrindo. Às vezes a gente não tem muito tempo para entrar em contato com a gente, né?".