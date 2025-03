Quem é quem na disputa pela herança bilionária de Gugu Liberato

A família de Gugu Liberato decidiu pedir na Justiça a condenação, por má-fé, do homem que tenta provar ser filho do apresentador e contesta o resultado negativo de dois exames de DNA. Os herdeiros legítimos de Gugu também querem o pagamento de uma indenização que pode ultrapassar a casa dos R$ 100 milhões.

Após a morte do apresentador em um acidente doméstico nos EUA em 2019, a herança dele, avaliada em aproximadamente R$ 1,4 bilhão, foi disputada por diversos personagens. Veja abaixo quem são eles.

João Augusto, Marina e Sofia

Gugu Liberato ao lado dos filhos João Augusto, Marina e Sofia, herdeiros legítimos da maior parte da fortuna deixada pelo apresentador Imagem: Divulgação

Os três são filhos do apresentador com Rose Miriam. João Augusto, 23, e as gêmeas Marina e Sofia, 21, são herdeiros legítimos de acordo com o testamento deixado por Gugu, com direito a 75% da herança, ou seja, R$ 1,050 bilhão. Dentro desta parcela destinada aos jovens, cada filho recebeu 25% da fortuna, o equivalente a R$ 350 milhões.

Rose Miriam

Rose Miriam entrou na Justiça para provar união com Gugu, mas desistiu do processo em 2024 Imagem: Manuela Scarpa e Marcos Ribas/Brazil News

Rose não foi incluída no testamento e entrou na Justiça para que a relação com Gugu fosse reconhecida como união estável. João Augusto defendia que o testamento do pai fosse seguido. Já as gêmeas apoiaram a mãe.

No entanto, em agosto de 2024, Rose desistiu do processo. "Comecei a me perguntar: 'Deus, qual o sentido disso tudo?' Provar que fui companheira? Não preciso provar isso para ninguém. Quis por um ponto final [no processo judicial] para que meus filhos pudessem dar início à vida na divisão do patrimônio que o Gugu deixou com tanto carinho. Foi a melhor coisa que fiz", disse Rose à época em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

Depois da suspensão do processo, João, Marina e Sofia depositaram parte de sua herança em um fundo de investimento. Ele gera um rendimento mensal transferido diretamente para uma conta de Rose.

Rodrigo, Alice, André, Alexandre e Amanda

São sobrinhos de Gugu. Conforme o testamento, os 25% restantes da herança —R$ 350 milhões—, foram divididos entre os cinco. Cada um recebeu 5% da herança, o que corresponde a R$ 70 milhões.

Rodrigo e Alice são filhos de Aparecida Liberato, irmã do apresentador. Ela foi nomeada inventariante no processo de partilha da herança.

Alice e Rodrigo Caetano, sobrinhos herdeiros de Gugu Imagem: Reprodução/Facebook

Alexandre, André e Amanda são filhos de Amandio Liberto, irmão mais velho do apresentador.

Alexandre, André e Amanda Liberato são filhos de Amandio Liberato e sobrinhos herdeiros de Gugu Imagem: Reprodução/Instagram/Facebook

Ricardo Rocha

Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato, contesta o resultado negativo de dois exames de DNA Imagem: Reprodução/Record

Rocha surgiu na batalha pela herança de Gugu em junho de 2023 e conseguiu travar a partilha de bens por conta de suas exigências. Após impor que a comparação de seu material genético deveria ser feita com os dados da mãe do apresentador e seus dois irmãos (Aparecida e Amandio Liberato), os exames concluíram, em dezembro de 2024, a inexistência de parentesco. Com os resultados negativos, a Justiça retirou Rocha das discussões sobre o assunto, autorizando a divisão do patrimônio de Gugu conforme testamento.

Rocha, então, passou a levantar a hipótese de que Gugu não seria filho biológico de Maria do Céu e, por isso, os exames de DNA apresentaram resultados negativos. Ele entrou com recurso exigindo exumação do corpo, interdição da sepultura e bloqueio do patrimônio. Esta nova tese irritou os herdeiros legítimos do apresentador, o que os levou a pedir na Justiça a condenação do homem por má-fé.

Thiago Salvático

Thiago Salvático e Gugu Liberato; o jovem afirma ter tido um relacionamento de nove anos com o apresentador e busca parte da herança Imagem: Reprodução/Instagram

Ele afirma que teve um relacionamento de nove anos com o apresentador e também pediu o reconhecimento da união estável com Gugu. No processo, Salvático alega ter juntado anos de histórico das conversas diárias com Gugu, em "um grande volume de provas". O chef de cozinha e Rose Miriam já trocaram farpas diversas vezes nas redes sociais.

A ação, porém, foi anulada pela Justiça, e a defesa de Salvático tenta reverter a decisão. "Hoje nós temos essa apelação contra a sentença do juiz. Estamos esperando o julgamento dela para o processo começar a tramitar e a família do Gugu ser citada, assim como serem analisadas a produção das provas e outros. O julgamento dessa apelação deve acontecer no primeiro semestre de 2025", disse a advogada de Salvático ao Gshow. Caso seja reconhecido como companheiro, ele terá direito à herança, assim como os outros herdeiros.