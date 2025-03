Gracyanne lamenta conflitos com Diego no BBB: 'Poderia ter questionado ele'

Após o final da nona Prova do Anjo do BBB 25 (Globo), onde foi vetada por Diego Hypolito, Gracyanne conversou com Maike sobre o brother.

O que aconteceu

Gracyanne explicou para o brother quais as dúvidas que teve com Diego. "Uma pessoa que fala que estava fazendo um personagem, eu fiquei muito na dúvida. Falei pra ele. Eu fiquei na dúvida. A primeira frase que ele disse aqui era que mentia. Eu levei na brincadeira. Mas depois ele ficou: 'ah eu tinha dicas de ex-reality' e 'só a partir do show da Ivete passei a ser eu mesmo'."

Ela contou qual foi seu pensamento. "Será que ele mente mesmo? Será que eu não conheço o Diego?"

A sister admitiu, contudo, que poderia ter questionado o aliado sobre suas incertezas. "Poderia ter questionado na cara dele. Não tive coragem..."

A relação dos dois se estremeceu após o retorno de Renata na Vitrine do Seu Fifi. Ela passou para ele e Daniele que o irmão deles, Edson, pediu que eles se afastassem de Gracyanne.

