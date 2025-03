Gracyanne chora ao lembrar perrengues por fome: 'Não queria que soubessem'

Gracyanne chorou durante uma conversa com Vinícius e Daniele na madrugada de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sister falou sobre a volta de Renata à casa e como isso a afetou. "Tem a questão do Diego, que eu fiquei muito triste de ter magoado ele. A Renata falou, né, sobre roubar comida. E eu falei para ela: 'Eu sei que você está falando pra mim, eu não estou querendo me justificar'."

A sister relembrou o passado com perrengues. Gracyanne já havia contado na casa que passou fome. "Me levou a lembrar de coisas que eu passei, que eu achei que nunca mais eu ia reviver, e aqui eu não consigo controlar. E eu falei para ela: 'Renata, não é sobre comer. É sobre pensar na insegurança de não ter'."

Porque eu nunca conversei com ninguém e eu achava que ia conseguir esconder isso para o resto da minha vida. Porque, quando eu passei fome, eu pegava comida no lixo, e não queria que ninguém soubesse. Não queria que a minha mãe soubesse que eu passei por isso. Só que eu não consegui controlar. Gracyanne Barbosa

Daniele a consolou. "Gra, meu amor, olha pra mim. De verdade, você não tem que ter vergonha."

