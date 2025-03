Gêmeos se revoltam com Renata no BBB: 'Tá achando que é a melhor do mundo'

A madrugada deste sábado (15) foi marcada por tensão no BBB 25. Durante a festa, os gêmeos João Pedro e João Gabriel demonstraram insatisfação com Renata, que retornou à casa após a Vitrine do Seu Fifi. A bailarina contou aos brothers algumas informações externas que recebeu sobre eles, o que gerou revolta entre os goianos. Eva também foi alvo de críticas.

O que houve

João Pedro expressou seu descontentamento com o comportamento de Renata e Eva. "Elas tão tirando nós dois desde quando chegou", declarou ele.

Tentando amenizar a situação, Maike aconselhou João Pedro a conversar com Renata. "Acho que o certo é você falar: 'tô sentindo que você mudou com a gente. Tá tudo certo ainda?'", sugeriu.

João Gabriel demonstrou resistência à ideia e reforçou sua posição. "O negócio é que falei pra você: ou é nós ou é nós ou não é nós. Se for pra sair, nós vai sair! Nós tem que desapegar. Posso estar errado demais, mas a gente tem que desapegar."

João Pedro também criticou um comentário feito por Renata dentro do quarto. "O que ela falou hoje dentro do quarto? 'Joãos, isso não sai do quarto'. Joãos? Como se eu falasse alguma coisa! É porque tá doida da cabeça, tá achando que tá a melhor do mundo!"

João Gabriel complementou o raciocínio do irmão. "A questão não é estar a melhor do mundo. A questão não é essa. A questão é ter o chinelo da humildade no pé. E isso nós tem. E nós não tem que ficar correndo risco, não. E nós tem que manter a calma", frisou.