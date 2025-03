Gêmeos cogitam mudar de quarto no BBB 25: 'Só tem cobra'

Em uma conversa na cozinha do BBB 25 (Globo) durante a madrugada de hoje, os gêmeos João Pedro e João Gabriel cogitaram mudar de quarto ao acordar. Atualmente, eles dormem no Fantástico.

O que aconteceu

Devido ao conflito com Renata, os gêmeos cogitaram ir dormir no Nordeste. "Ela ri de nós e não é pouco, não. Toda vez que a gente fala alguma coisa, ela olha pra Renata, ou olha pro Maike, e começam a rir os três. O Maike, não. O Maike não ri, não. Mas as duas [Renata e Eva] riem. Não quero isso mais, não."

João Pedro sugere a mudança de quarto ao acordar. "Amanhã."

João Gabriel concordou com o irmão. "Nesse quarto só tem cobra."

