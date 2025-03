Flávia Alessandra sobre vida de solteira: 'Namorava muitos ao mesmo tempo'

Flávia Alessandra, 50, admitiu que mantinha "vários namorados ao mesmo tempo" na época em que era solteira, antes de seu primeiro casamento.

O que aconteceu

Alessandra contou que teve "um período curto" para namorar porque casou pela primeira vez aos 17 anos, mas que quando esteve solteira, soube aproveitar. "Foi um período em que eu namorava muita gente ao mesmo tempo, namorava mais de um, dois, três", declarou no videocast Pé no Sofá Pod, que ela comanda ao lado da filha mais velha, Giulia Costa, 24.

A atriz, que dividia seu tempo entre o Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, detalhou como era. "Quando estava no Rio [era um namorado], quando estava em Arraial [era outro]".

Giulia, então, ponderou que não eram namorados, mas ficantes, e Flávia discordou. "Mas eu ficava [só] com aquela pessoa [naquela cidade]... Era diferente, porque não tinha telefone, então não tinha a obrigação de estar no celular, era tudo no presencial. Então quando eu estava no Rio, tinha namorado no Rio, tinha o namorado de Arraial, tinham várias famílias".

Flávia Alessandra se casou pela primeira vez aos 17 anos com o pai de Giulia, o diretor Marcos Paulo, morto em 2012. Atualmente, ela é casada há 19 anos com Otaviano Costa, com que tem uma filha, Olívia, 13.