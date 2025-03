Luciano Camargo celebra 15 anos de filhas gêmeas em festa luxosa em SP

O cantor Luciano Camargo, 52, comemorou o aniversário de 15 anos das filhas gêmeas, Isabella e Helena Camargo, na noite de ontem. O evento ocorreu em um espaço de eventos em São Paulo.

O que aconteceu

Filhas de Luciano Camargo comemoraram aniversário ontem. Apesar de terem nascido no dia 24 de fevereiro, a festa foi celebrada ontem.

Luciano homenageou as jovens nas redes sociais. Há algumas semanas, Luciano definiu a comemoração dos 15 anos das filhas como um "marco" e disse que sempre pediu "ao tempo para que fosse devagar". "Mas o tempo não espera... Parece que foi ontem o dia em que ouvimos juntos o chorinho de vocês avisando ao mundo que estavam chegando", escreveu.

Ele ainda relembrou a história do parto das filhas, que, segundo ele, nasceram 30 dias antes do previsto. "As nossas vidas se transformaram", disse.

Isabella e Helena são filhas de Luciano e Flávia Fonseca. O casal está junto desde 2003. Luciano ainda tem outros dois filhos de relacionamentos anteriores.

Veja fotos da festa

Luciano Camargo com as filhas Isabella e Helena Imagem: Manuela Scarpa/BrazilNews

Luciano Camargo e a mulher Flávia Fonseca Imagem: Manuela Scarpa/BrazilNews

Família celebrou aniversário de gêmeas em São Paulo Imagem: Manuela Scarpa/BrazilNews