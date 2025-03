Fernanda Lima nega que programa Amor & Sexo fosse contra Jair Bolsonaro

Fernanda Lima, 47, afirmou que o programa Amor & Sexo, que ela comandou na Globo entre 2009 e 2018, não era "contra" o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que na época era deputado federal.

O que aconteceu

Fernanda Lima disse que não fala sobre política. "Eu não sou uma pessoa da política. Não gosto de falar de política porque realmente não entendo", iniciou ela durante participação no programa Provoca, da TV Cultura.

A apresentadora ponderou que, no último ano do programa, que coincidiu com as eleições presidenciais que elegeram Bolsonaro, os eleitores dele taxaram a atração de "anti-Bolsonaro" pela postura progressista de Amor & Sexo. O perfil da atração era tida como um contraponto ao histórico do político, que acumulava declarações homofóbicas e machistas.

Na época do Amor & Sexo, quando a gente estava trazendo pautas importantes de inclusão, sexualidade, foi bem nessa época que teve as eleições, e o candidato era muito parecido com o homem que a gente dizia que não queria mais, então ficou essa coisa de que eu estava fazendo o programa contra o candidato, [mas não era].

Fernanda Lima

A apresentadora defendeu a importância do debate e destacou que o programa ajudou a reunir famílias que haviam se desintegrado por causa do preconceito. "Precisamos conversar, por mais que a gente discorde da nossa posição, e a televisão tem esse poder. Pessoas me falam: 'obrigado, porque minha mãe me mandou embora, mas ela viu tal programa teu, quando você falou isso e ela me chamou de volta, porque não importa que eu seja gay'. São tantos pontos e essa polarização do Brasil é como se a inclusão não fosse uma pauta necessária e de todos os lados políticos".

Fernanda também destacou as mudanças ocorridas no Amor & Sexo, que passou a debater temas importantes para a evolução da sociedade, mas isso passou a incomodar conservadores. "O começo do programa era muito festivo, putaria mesmo, o que era ótimo. E, aos poucos, fomos entendendo que tinham coisas muito importantes a serem faladas e ele continuou festivo, só que de repente passou a abordar assuntos mais sérios. E aí acho que rolou confusão, porque em determinado momento eu era aquela apresentadora super divertida, de maiô, com um monte de bailarino sexy, e, de repente, trago temas importantes... [O público pensou] 'acho que ela não é tão minha amiga assim'. Esse foi o lance".

A famosa admitiu que, na época, ficou "assustada", mas ressaltou que "na vida tudo é política". "E não estou falando de política partidária. A vida é sobre política: como você cumprimenta as pessoas no elevador, como você fala com o porteiro, como se relaciona com as pessoas no trabalho. Tudo é política".

Fernanda Lima fez sucesso em todo o país à frente do Amor & Sexo. Nos últimos anos da atração, porém, ela foi alvo de uma ala conservadora que passou a atacá-la nas redes sociais. Entre os críticos dela, se destaca Eduardo Costa, que chegou a ser processado e condenado por difamá-la ao se sentir incomodado com um discurso progressista e feminista feito pela famosa. O sertanejo deve cumprir prestação de serviços comunitários como pena pelos ataques feitos contra Lima.