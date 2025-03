Duda Guerra curte piscina de hotel de luxo com Benício Huck

Duda Guerra, 16, exibiu um clique em clima de romance com Benício Huck, 17.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou um registro apaixonado com o namorado, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. Na foto, publicada no Instagram, Duda aparece abraçada ao rapaz, enquanto o beija.

A imagem mostra os dois curtindo a piscina do hotel Fasano, um dos mais caros do Rio de Janeiro. O edifício está localizado no bairro de Ipanema e tem vista para o mar.

Duda e Benício estão juntos há pelo menos um ano. Eles foram fotografados juntos pela primeira vez no Carnaval de 2024 aos beijos.