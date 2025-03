Crônicas, batalha de figurinhas e mais: veja livros leves e divertidos

Procurando um livro para relaxar e descontrair no final de semana? Splash traz cinco opções, que vão das crônicas clássicas de Verissimo a uma HQ que envolve uma batalha de figurinhas de WhatsApp. Isso mesmo!

Confira as dicas oferecidas pelo colunista Rodrigo Casarin e por repórteres de Splash:

"Vida à Venda", de Yukio Mishima (Estação Liberdade, tradução de Shintaro Hayashi)

Rodrigo Casarin - Publicado primeiro como série numa revista em 1968, "Vida à Venda" é um romance gostoso de ler, fazendo jus à natureza folhetinesca. Uma história com bons ganchos, reviravoltas e personagens muitas vezes caricatos

Depois de uma tentativa frustrada de suicídio, o publicitário Hanio Yamada decide inovar. Anuncia no jornal: "Vendo minha vida. Use-a como quiser". Então, passa a ser procurado por mafiosos, mulheres misteriosas, membros de organizações secretas e alguns tipos desesperados.

Topando missões obscuras e arriscadas, Yamada circula pelo submundo japonês cada vez mais contaminado pelo que vem de fora da ilha. Crimes, conspirações, violência, sexo e um bom tanto de dinheiro fazem parte da história de um sujeito cuja vida não se vai com facilidade. Pelo contrário, enquanto escapa da morte, passa a repensar sua presença no mundo.

"Os Sete Maridos de Evelyn Hugo", de Taylor Jenkins Reid (Paralela, tradução de Alexandre Boide)

Fernanda Talarico - "Os Sete Maridos de Evelyn Hugo" não é exatamente leve e divertido, mas nossa, que sensação boa tive ao ler este livro. A protagonista é uma atriz famosa e que, ao longo de sua vida, teve sete maridos. Isso é somente a base para a história, mas que delícia saber os detalhes da vida de Evelyn Hugo. A trama é envolvente e escrita por Taylor Jenkins Reid, autora de um dos meus livros favoritos: "Daisy Jones and the Six". "Os Sete Maridos de Evelyn Hugo" tem reviravoltas e uma linda história de amor.

"Amar é Assim", de Dolly Alderton (Intrínseca, tradução de Sofia Soter)

Luiza Stevanatto - Um livro leve, para "arejar" a cabeça. Andy é um comediante mediano de 35 anos que está na fossa depois de Jen terminar com ele após um namoro de anos. Lendo o livro você até começa a entender porque o cara levou um pé na bunda: ele é um poço de sofrimento, dor de cotovelo e paranoia. No final, a melhor parte do livro, você entende tudo. Mas é divertido acompanhar as desventuras de Andy no pós-término, como a ocasião em que ele se muda para um barco, não se adapta, e decide morar na casa de um esquisitão. A obra é a candidata perfeita a uma comédia romântica!

"Bom Dia, Socorro", de Paulo Moreira (Conrad)

Luiza Missi - Todos nós conhecemos uma senhora que não para de encaminhar imagens de "bom dia" no WhatsApp. Mas o que acontece quando ela encontra uma adversária à sua altura? Nesta HQ, Paulo Moreira conta a história de duas senhoras que ficam presas numa batalha de lindas mensagens no celular. Com ilustrações vibrantes e diálogos hilários, o desafio é não ler tudo de uma vez só.

"Verissimo Antológico: Meio Século de Crônicas, ou Coisa Parecida", de Luis Fernando Verissimo (Objetiva)

Luiza Stevanatto - Como falar de livros bem-humorados sem falar de Verissimo? Essa antologia de mais de 700 páginas reúne de crônicas clássicas a textos inéditos desse autor que sempre soube colocar tão bem a "comédia da vida privada" dos brasileiros no papel. Um livro de cabeceira, daqueles para abrir e ter a certeza de um momento de descompressão.