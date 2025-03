Consultora de etiqueta dá 'bronca' em Marina Ruy Barbosa e toma invertida

Marina Ruy Barbosa, 29, rebateu uma crítica que recebeu de Cintia Chagas, 41, coach de imagem e etiqueta.

O que aconteceu

Cintia compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo de Marina Ruy Barbosa. Nas imagens de 2024, ela aparece no tapete vermelho de um baile de gala que antecede o Festival de Cannes, na França.

Marina está andando no tapete, quando encontra com um amigo. Ela lhe dá um abraço e encosta em seu braço enquanto conversam. Para Cíntia, isso é "deselegante".

Cíntia escreveu, na legenda do vídeo: "Pare de pegar nas pessoas. É inoportuno, deselegante e enfadonho". Ela ainda colocou a música "Pega no Bumbum", do É o Tchan, como trilha sonora do vídeo.

Marina não deixou barato, e respondeu: "Obrigada pelo toque. Ops, toque não pode né Cintia? Da próxima vez consulto antes como devo tratar meus amigos".