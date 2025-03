Como Stênio Garcia: conheça outros casais que também têm relação aberta

Um vídeo do ator Stênio Garcia, 92, "descobrindo" que o casamento era aberto viralizou nesta semana. Ele e a mulher, Marilene Saad, 56, falaram sobre a relação ao podcast Papagaio Falante. Apesar de repercutir agora, o episódio foi ao ar em junho de 2024.

No trecho, o ator fica surpreso quando Marilene diz que o casamento deles é configurado como uma relação aberta: "É aberta?", reagiu. Marilene, com quem o ator está há 27 anos, explica que a relação "sempre foi" aberta. A escolha de abrir um relacionamento não é uma novidade entre o mundo dos famosos. Veja os artistas que já decidiram viver a vida para além de dois.

Longe da monogamia

Fernanda Nobre e o marido, José Roberto Jardim Imagem: Reprodução/Instagram

Fernanda Nobre e o diretor José Roberto Jardim revelaram em agosto de 2022 que mudaram a dinâmica do casamento. Para a atriz, foi a melhor coisa. "Estamos em busca de uma vida sem hipocrisia", afirmou a artista em entrevista à Glamour.

Fred Nicácio no desfile Isaac Silva no Ocupação Nove de Julho Imagem: Eduardo Martins/AgNews

Fred Nicácio comentou com Domitila e Key Alves, durante o BBB 23, sobre o relacionamento aberto com Fábio Gelonese. À época, ele confirmou que os dois são livres para ficarem com a mesma pessoa mais de uma vez.

Aline Wirley e Igor Rickli em Prêmio da Música Brasileira Imagem: André Horta / Brazil News

Igor Rickli e Aline Wirley se casaram em 2015 e, desde então, mantêm uma relação aberta. Ambos têm relações românticas ou sexuais com outras pessoas, sem que isso seja considerado uma traição ou infidelidade.

Aline Borges e o marido, Alex Nader Imagem: Instagram/@ligborges

Aline Borges e Alex Nader também optaram por viver um casamento não monogâmico. "Nossa decisão veio de maneira natural. Entendemos que precisamos respeitar nossos desejos", disse a atriz, em entrevista ao Jornal Extra, em 2021.

Marco Nanini e Fernando Libonati Imagem: Reprodução/Instagram

Marco Nanini e o marido, Fernando Libonati, também já declararam abertamente que vivem uma relação aberta. Segundo eles, ela é baseada na confiança e na liberdade de se relacionarem com terceiros sem que isso os abale, ou seja, em comum acordo.

Mauro Sousa beija o marido, Rafael Piccin, no SPFW Imagem: Andy Santana/Brazil News

Mauro Sousa, filho do cartunista Mauricio de Sousa, vive um relacionamento aberto com o marido, Rafael Piccin. "É assim que funciona para a gente, porque eu acho que uma palavra muito importante na nossa relação é individualidade. Eu preciso sentir que eu existo por mim, não eu com o Rafa", disse o influenciador, em entrevista a Splash.

*Com informações de reportagem publicada em 06/02/2024