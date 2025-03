Carolina Dieckmann diz que crítica ao corpo 'passou um pouquinho do ponto'

A atriz Carolina Dieckmann, 46, disse à Revista Quem que começou a rebater críticas sobre o corpo por acreditar que situação começou a passar "um pouquinho do ponto". Ela contou que perdeu peso para interpretar um personagem no cinema, e que não tem pretensão de mudar o físico agora.

O que aconteceu

Apoio ao posicionamento de Bruna Marquezine sobre corpo. "Sou da mesma opinião que a Bruna (Marquezine). Acho que a gente não deve opinar sobre o corpo do outro. Tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Às vezes, fico preocupada em conversar com quem fala comigo no meu Instagram ou que chega até mim porque acho que a gente sempre pode conversar. A gente, como pessoa pública, tem responsabilidade de discutir o que fala e passa, mas (neste caso) passou um pouquinho do ponto e parei de falar."

Críticas não abalam autoestima. "Não me incomoda porque estou muito feliz. Mas poderia me incomodar. E se as pessoas criticadas não estivessem com o corpo que elas gostariam de estar? É justo a gente falar sobre isso? Não é sobre mim. Eu de fato estou muito feliz com o meu corpo. Temos que ser gentis com as pessoas e entender que tem coisas que a gente não pode falar."

Não tem planos de mudar corpo. "Depois que acabei o filme [perda de peso se deu para interpretar personagem], não me preocupei em mudar de peso. Estou me sentindo superbem. Vou ficar assim até que tenha vontade, ou necessidade, ou propósito de fazer alguma coisa com meu corpo, vou ficar assim. Não estou tendo preocupações, não estou fazendo dieta. Meu peso estabilizou."